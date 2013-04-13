В Версале открывается выставка сокровищ храма Гроба Господня

В Версальском дворце 16 апреля открывается выставка сокровищ из иерусалимского храма Гроба Господня. Экспозиция представляет драгоценности и исторические предметы, подаренные верующими и паломниками, наиболее дорогие из которых принадлежали известным европейским правителям.

Людовик XIV передал в дар храму, в котором имеются католические приделы, великолепные золотые ювелирные украшения, канделябры и золотые чаши. Республика Генуя подарила образ св. Георгия в рыцарских доспехах, исполненный в технике гобелена. Испания передала золото высшей пробы.

Впервые будут показаны сокровища, о существовании которых мало кто знал: дорогие священнические облачения, богослужебная утварь, средневековая живопись, которая чудом уцелела во время войн, грабежей и пожаров, золото и серебро, усыпанное драгоценными камнями, гобелены и вышивки, никогда не видевшие солнечных лучей.

В целом около 3 тыс. драгоценных предметов были собраны францисканцами в католической части храма Гроба Господня.

Кроме дорогих украшений на выставке представлены исторические реликвии. Это меч и стремена Готфрида Бульонского, участвовавшего в 1-м Крестовом походе. Готфрид владел Нижне-Лотарингским герцогством на стыке Франции и Германии (часть современной Бельгии). Готовясь к походу, Готфрид продал Верденское графство, чтобы собрать войско из 90 тыс. вооруженных рыцарей и пехотинцев. После захвата Иерусалима Готфрид отказался от предложенной ему королевской короны, предпочтя титул «Стража Гроба Господня».

Седмица.Ru