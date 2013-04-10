В Софии Киевской начнет работать мозаичная школа для детей

На территории Национального заповедника «София Киевская» открылась выставка «Янтарные мозаики в Софии Киевской».

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, экспозиция, в которой представлены мозаичные панно, созданные современными художниками Украины и Италии из украинского янтаря в классической мозаичной технике по мотивам византийских мозаик и фресок собора Святой Софии, Михайловского Златоверхого собора и Кирилловской церкви, представлены в рамках совместного проекта НЗ «София Киевская» и Международного благотворительного фонда «Украинская семья» при поддержке Ассоциации «Украинский янтарный мир».

Первый заместитель министра культуры Тимофей Кохан также сообщил, что отныне на базе Софии Киевской начнет работать мозаичная школа для детей. «Я уверен, что экспозиция, которую мы открываем, неизменно будет дарить всем посетителям ту же «радость солнца», которую несет в себе янтарь. Это станет хорошим началом для возврата к тем культурным традициям, на которых базировалась Киевская Русь. Ведь детей будут учить здесь не только искусству янтарной мозаики, но и нашей богатой истории», - сказал он.

Генеральный директор заповедника Елена Сердюк отметила, что Украина стала второй страной в Европе, которая реализует подобный проект. До этого мозаичная мастерская существовала лишь в Равенне. В школе-студии также пройдут мастер-классы по мозаике и лекции специалистов Украины и мира по истории мозаичного искусства для детей и взрослых.