Феодор Конюхов будет искать Ноев ковчег

Клирик Запорожской епархии УПЦ иерей-петешественник Феодор Конюхов будет искать останки легендарного Ноя и его ковчег, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Кorrespondent.eu.

Несколько десятилетий назад спутник сделал фотографии, на которых был обнаружен большой темный ортогональный объект на горе Арарат, где, согласно преданию, остановился Ноев ковчег после Великого Потопа. Эта территория, на которой расположена гора Арарат, находится в Турции, но сама гора возвышается очень близко к границе с Арменией.

Некоторые полагают, что тайный объект является ортогональными останками ковчега. Иерей Феодор Конюхов планирует подняться на Арарат и исследовать тайный объект. Экспедиция может начаться в сентябре или октябре этого года.

Впрочем, скептики утверждают: то, что принимается за ковчег, является природным образованием камня, вероятно, вулканического происхождения, потому что Арарат - вулкан.

Российский исследователь Вадим Чернобров, который взошел на Арарат в 2004 году и увидел объект своими глазами, утверждает: «Объект издалека действительно напоминает большой корабль, я так и подумал. Но когда я подошел к нему, это оказалось образованием из камней. Я убежден, что здесь никогда не была корабля. Деревянный корабль не может превратиться в камень, даже в течение нескольких тысяч лет. Это так же невозможно, как если бы камень превратился в деревянный корабль. Я убежден, что данный объект является природным образованием, а не конструкцией, сделанной руками человека», - заявил он.

Недавно турецкие ученые пришли к выводу, что ковчег пророка Ноя после Великого потопа остановился у горы Джуди, а не Арарат.