Родные и адвокаты запорожских пономарей требуют пересмотра дела

Мать Антона Харитонова и Сергея Демина, осужденных за взрыв в запорожском Свято-Покровском храме храме УПЦ, рассчитывает, что по делу ее сыновей в Верховной Раде создадут следственную комиссию.

В беседе с «Комментариями» Ольга Демина заявила, что уверена в невиновности своих детей и надеется на помощь Президента.

«Когда Виктор Федорович дал приказ в кратчайшие сроки найти виновных, вместо того, чтобы их искать наши «доблестные правоохранители» не придумали ничего лучшего, как назначить на роль виновных моих детей», - заявила Демина.

«Не дай Бог, Виктор Федорович узнает, что его обманули. А его таки наглым образом обманули. Сказал, что преступление раскрыто. Надеюсь, что Виктор Янукович, который в свое время сказал, чтобы быстро раскрыли это дело, сейчас он также быстро скажет освободить невиновных и начать искать настоящих преступников», - добавила она.

Демина верит, «что в Апелляционном суде найдутся люди, которые не согласятся с этим приговором, и отправят дело на новое следствие».

В свою очередь, глава Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимир Лесик заявил, что фабрикация этого дела началась именно с того момента, когда Янукович, «не имея на это никаких законных оснований, ограничил срок следственных действий». Согласно процессуальному кодексу у следователя есть 2 месяца, чтобы раскрыть преступление. Но, по словам Лесика, Президент своим указом ограничил этот срок до 1 недели.

Вместе с тем, адвокат осужденных Валентин Наливайко сообщил, что им до сих пор не выдали текст обвинительного приговора.

По его словам, согласно УПК, в течение трех суток он должен быть вручен его подзащитным. «Но ни у них, ни у нас текста этого приговора на руках нет. В течение 15 дней адвокаты с момента оглашения приговора, а подсудимые с момента вручения им приговора, могут подать жалобу. Считаю, что суд намеренно затягивает выдачу текста обвинительного приговора, чтобы усложнить нам подачу жалобы в Апелляционный суд», - подчеркнул адвокат.

Как известно, 28 июля 2010 года в Свято-Покровском храме Запорожья прогремел взрыв. В результате взрыва погибла монахиня и еще 9 человек пострадали. ЧП произошло в День Крещения Руси. По обвинению в организации взрыва были задержаны три молодых человека, двое из которых служили в храме пономарями – это Евгений Федорченко и Антон Харитонов. Задержали и родного брата Антона – Сергея Демина.

2 апреля суд приговорил Харитонова и Федорченко к лишению свободы сроком на 15 лет, а Демина - на 14 лет.

РИСУ