Археологи изучают место рождения ветхозаветного патриарха Авраама

Группа британских археологов проводит раскопки недалеко от местечка Тель-Хайбер (юг Ирака), расположенного рядом с руинами древнего города Ур, который, согласно Библии, является местом рождения патриарха Авраама. Они обнаружили огромный комплекс зданий, который датируют временем падения 3-й шумерской династии (около II тыс. лет до Р. Х.).

Место, на котором в данный момент ведутся раскопки, величиной почти с футбольное поле. Возможность проводить здесь исследования предоставляется не часто по причине военных конфликтов, поясняет портал InfoCatólica. К исследованиям археологи из Манчестерского университета приступили после того, как необычная структура была обнаружена со спутников.

Древний комплекс представлял собой прямоугольник со сторонами 50 м и 80 м. Его окружал большой двор, на месте которого сейчас находится пустыня.

Профессор университета Манчестера Стюард Кэмпбел считает, что древний комплекс мог иметь административно-коммерческое значение и быть частью целой серии подобных сооружений, которые управлялись из Ура. Структура расположения зданий вокруг огромного двора, по словам археологов, встречается также и в Уре, который находится в 20 км от данного комплекса.

Археологам уже удалось обнаружить несколько интересных предметов. Один из них — 9-сантиметровая каменная табличка с фигурой человека в длинной одежде. Ученые предполагают, что это может быть изображение жреца.

Один из древнейших шумерских городов-государств южного Междуречья — Ур существовал в период с V тыс. до Р. Х. до IV в. до Р. Х. в южной Вавилонии, на юге современного Телль-Эль-Мукайяр в Ираке, в низовьях на западном берегу реки Евфрат. Эпоху расцвета Ура относят примерно к III тыс. до Р. Х. Он был многонаселенным городом с богатыми храмами, дворцами, площадями и общественными зданиями. Женщины и мужчины любили украшать себя ювелирными изделиями.

Впервые раскопки на территории древнего города были произведены в 1854 г. археологом Тэйлером для Британского музея. Его команда обнаружила развалины храма бога Сина, некрополи с погребениями в круглых гробах, под кирпичными сводами или в глиняных сосудах (для бедных). Кроме того, археологи откопали оборонительные стены, дворцы, зиккурат, гробницы, клинописный архив. При скелетах найдены остатки погребальных пелен и много глиняных и медных сосудов. Многочисленные надписи пролили свет на историю Ура.

В период между Мировыми войнами англо-американская экспедиция во главе с Леонардом Вулли обнаружила знаменитые «Царские гробницы», а также «Штандарт войны и мира» с древнейшими изображениями боевых колесниц и первые из известных в истории струнные музыкальные инструменты.

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