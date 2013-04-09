В Москве установят памятник героям Первой мировой войны

В Москве будет установлен памятник героям Первой мировой войны. Об этом 8 апреля заявил спикер Госдумы, председатель Российской исторического общества Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала войны, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Российское историческое общество начинает сбор средств на изготовление памятника героям Первой мировой войны, который будет установлен в Москве. Для этого РИО открывает счет для сбора пожертвований», - сказал глава нижней палаты парламента.

Кроме того, Нарышкин обратил внимание, что «на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца высечены имена георгиевских кавалеров».

«Но перечень оканчивается на героях русско-японской войны. Думаю, надо посмотреть, подумать, как исправить эту историческую несправедливость», — сказал он .

Спикер напомнил, что памятные места, связанные с Первой мировой войной, есть в Калининградской области. Он предложил подумать о придании статуса места воинской славы Гумбиненнскому полю, где была одержана первая победа русского оружия в этой войне.

«Разумеется, нужно привести в порядок и находящиеся там захоронения русских солдат и офицеров. Это относится и к захоронениям в других регионах РФ», — сказал Нарышкин.

Спикер подчеркнул важность международного и интернационального характера мероприятий, посвященных юбилею войны.

Он сообщил, что в ходе недавних визитов в Польшу, во Францию и Финляндию «мы договорились с коллегами, с историками о координации наших действий».

«Интерес к такой работе есть и в других странах», — сказал Нарышкин.

Председатель Госдумы считает возможным для подготовки мероприятий использовать не только бюджетные деньги, но и «изыскивать другие средства для реализации значимых проектов, привлекать общественные, ветеранские организации».

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что главным мероприятием к юбилею Первой мировой станет открытие музея на базе государственного музея-заповедника «Царское село». Также планируется «производство документальных фильмов о событиях войны, а если получится — то и художественного фильма по событиям Первой мировой войны».