В Припяти и Чернобыле пройдут Дни памяти

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов подписал распоряжение, которым утвердил план мероприятий, связанных с 27-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщила директор Департамента социальной политики Татьяна Костюренко, целью запланированных мероприятий является не только отдать дань памяти пострадавшим от аварии и ее последствий, но и улучшение социальной и медицинской защиты граждан, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы.

В частности, предусматривается обеспечение качественной диспансеризации граждан, пострадавших в результате аварии, лечебно-профилактическими заведениями Киева.

Кроме того, к 27-й годовщине материальную помощь получат дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой (100 человек по 200 грн каждому), пострадашие дети-сироты (26 человек по 200 грн), участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - инвалиды I группы (430 человек по 250 грн на одного человека), вдовы (вдовцы) умерших граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (3920 человек по 250 грн).

Т.Костюренко также сообщила, что около 10 тысяч детей-чернобыльцев в течение месяца (с 25 апреля до 25 мая) смогут бесплатно посетить Киевский зоопарк.

В общеобразовательных заведениях столицы будут организованы встречи учеников с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воспитательные часы, семинары, круглые столы, конференции, лекции, беседы, просмотры тематических кинофильмов и экскурсии школьников в Национальный музей «Чернобыль». В городских библиотеках состоятся литературно-художественные мероприятия, посвященные 27-й годовщине аварии на ЧАЭС.

С участием руководства города и районных в городе Киеве государственных администраций состоится круглый стол по вопросам социального и медицинского обеспечения граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Запланировано также и проведение Дней памяти в городах Припять и Чернобыль с посещением могил умерших граждан.

Традиционно состоятся и официальные мероприятия с участием руководителей государства и города – возложение цветов, церемонии памяти граждан, погибших и умерших в результате катастрофы.

Так, 26 апреля в 00.55 и в 10.00 состоятся церемонии возложения цветов к Мемориальному кургану героев Чернобыля на территории церкви Святого Архангела Михаила УПЦ МП и памятному знаку «Воинам Чернобыля».

26 апреля в 11.00 состоятся митинги-реквиемы возле памятного знака Героям Чернобыльцам на территории Мемориального комплекса «Героям Чернобыля» в Деснянском районе и возле памятника жертвам Чернобыльской трагедии в Святошинском районе.

В 12.00 26 апреля состоится Ритуал памяти с возложением цветов к Мемориалу жертвам Чернобыльской трагедии в Шевченковском районе.

В целом памятные мероприятия по случаю 27-й годовщины аварии на ЧАЭС состоятся во всех районах Киева.