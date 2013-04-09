Статус «Мать-героиня» в этом году получат более 30 тысяч украинок

В 2013 году статус «Мать-героиня» должно быть присвоено более 30 тысячам женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом заявил директор Департамента семьи и детей Минсоцполитики Руслан Колбаса.

«С начала года Президент уже подписал четыре указа, которыми статус «Мать-героиня» присвоено 10 тыс. украинок. До конца года такое почетное звание в целом должны получить 30 тыс. 145 женщин. Все они получат единоразовую выплату в 11 тыс. 470 грн», - сказал он.

Р.Колбаса сообщил, что уже профинансированы соответствующие выплаты для более чем 2 тысяч женщин, которые в этом году получили звание «Мать-героиня». Остальным выплаты будут профинансированы в ближайшее время. В целом на выплату таких вознаграждений в госбюджете предусмотрено почти 358 млн. грн.

Вместе с тем директор департамента сообщил, что женщины, которые родили пять и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, имеют право на пенсию за особые заслуги.

«По закону „О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”, такие женщины имеют право на пенсию за особые заслуги. Это позволяет им получать надбавку от 35 до 40% к размеру пенсии, на которую по закону они имеют право», - сказал он.

*** 7 марта 2013 года Президент Украины присвоил почетное звание «Мать-героиня» 10 тысячам многодетных матерей.

В течение 2004-2012 годов почетное звание Украины „Мать-героиня” получили почти 115 тысяч женщин.

В соответствии с Положением о почетных званиях Украины (указ Президента Украины от 29.06.2001 № 476 „О почетных званиях Украины”), звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.