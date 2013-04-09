Золотухин погребен у стен построенного им храма

30 марта 2013 года на 72-м году жизни в Москве скончался народный артист РСФСР B.C. Золотухин.

В послании, которое Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил родным и близким усопшего, в частности, отмечалось: «Своим творчеством, активной общественной деятельностью почивший стремился утверждать в жизни народа непреходящие духовно-нравственные ценности. Особенно значимы его вклад в создание и развитие Общенациональной программы "В кругу семьи", а также участие в цикле телепередач "Земное и Небесное", посвященных истории Русской Православной Церкви. Убедительным свидетельством искренней любви усопшего ко Господу и Отечеству стал храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный Валерием Сергеевичем в родном селе Быстрый Исток на Алтае».

Отпевание В.С. Золотухина прошло 3 апреля в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

Похоронен актер 5 апреля на территории построенного им Покровского храма в селе Быстрый Исток. Литию у гроба совершил епископ Барнаульский и Алтайский Максим.

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