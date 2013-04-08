В Донецке 25-27 апреля состоится Международная богословская конференция

Международная богословская конференция "Церковь вчера, сегодня и завтра: формы и суть" состоится 25-27 апреля 2013 года в Донецком христианском университете.

«Конференция будет посвящена, возможно, самой острой богословской проблеме современности – что есть Церковь Христа и как она может исполнять свою, заповеданную Господом, миссию в сегодняшнем и, особенно, завтрашнем мире? — сообщают организаторы семинара. — Мы ожидаем и готовимся к разговору предельно глубокому и предельно честному, разговору, в котором будет происходить столкновение различных позиций и происходить совместный поиск Истины. Мы предполагаем, что каждый доклад – это приглашение к совместному поиску ответов на вопросы, над которыми бьется докладчик, а потому участники конференции – не слушатели, а соучастники в этом поиске».

Отсюда – логика работы конференции. Каждая секция предваряется парой докладов, в которых очерчивается проблемное поле заявленной темы. Затем на основе этих докладов разворачивается продолжительная дискуссия, в которую вовлекаются все участники, и в ходе этой дискуссии и происходит поиск ответов на поставленные в докладах вопросы. Две из шести секций пройдут в формате круглых столов: дискуссия по этим вопросам будет занимать практически все время работы секции.

Среди участников программы – Михаил Дубровский, Александр Жибрик, Виктор Ляху, Сергей Градировский, Юрий Мар, Михаил Черенков, Надежда Ружина, Алексей Горбачев и другие.