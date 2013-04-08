В Львове провели традиционный Крестный ход

В Крестопоклонное воскресенье в Львове состоялася традиционный Крестный ход, в этом году совпавший с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Ее возглавил Высокопреосвященный Владыка Игорь, Архиепископ и Митрополит Львовский, сообщает ZAXID.NET.

«Ежегодно это событие объединяет десятки тысяч людей. Это очень мощный акт объединения и совместной молитвы общины во время Великого поста», - считает мэр Львова Андрей Садовый.



Поход начался от Храма св. Архистратига Михаила. Далее шествие прошло по маршруту: Храм Успения Пресвятой Богородицы - Храм Св. Андрея - Храм Петра и Павла - памятник Т. Шевченко - памятник Георгию Победителю - университет им. И. Франко - Собор Юра.

В совместной молитве приняли участие духовенство Львовской архиепархии, монашество, студенты Львовской духовной семинарии Святого Духа, представители власти города и области, ректоры и студенты львовских вузов.