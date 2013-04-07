Выдубицкий монастырь съезжает в сторону Днепра

Киевские холмы после таяния снега понемногу сдвигаются. Неподалеку от метро "Выдубичи" на Столичном шоссе сошла часть Лысой горы, говорится в сюжете ТСН.

Тонны грунта поползли вниз и остановились возле железнодорожного полотна. Сейчас там сделали своеобразный барьер против смещения - насыпали щебень. На автомагистраль глина и песок не попали. Журналисты заметили еще несколько оползней рядом с Выдубицким монастырем и на парковой дороге.

Там тоже в некоторых местах понемногу сходит глина. В частности, и под так называемым мостиком влюбленных. Напомним, на этой неделе в столице отселили 16 семей из трех домов на улице Воздвиженской, что на Подоле. Там произошел сдвиг почвы с Замковой горы. Чтобы она не поползла дальше, сейчас строят защитную стенку.

