В германском монастыре открылась выставка ценных экземпляров Библии

Бывший цистерцианский монастырь Локкум в Нижней Саксонии в рамках праздничных мероприятий к своему 850-летию проводит выставку ценных экземпляров Священного Писания. Основанная в 1163 г. обитель находится в стороне от главных дорог, поэтому ее обошли многие невзгоды, которые пережили в эпоху Реформации, наполеоновского нашествия, в период Второй Мировой войны, католические монастыри, в т. ч. хорошо сохранилась монастырская библиотека, которая насчитывает около 80 тыс. томов, рукописей, грамот и др. документов, включая ценные древние издания Библии.

Открывает экспозицию витрина с рукописью Евангелия XIV в. В монастыре его называют также «Библия с жалюзи», т. к. часть латинского шрифта и золотых росписей покрыта тканью. Другим ценным экспонатом является «Кельнская Библия» 1473 г. Она считается первой известной печатной иллюстрированной Библией. Все ее страницы были оцифрованы, поэтому все желающие могут полистать ее посредством сенсорного монитора.

Состав экспонируемых экземпляров Священного Писания организаторы выставки планируют менять каждые 3-4 месяца.

Кроме данной экспозиции в рамках юбилея в монастыре запланировано проведение около 100 мероприятий – концертов, лекций, семинаров – под общим названием «Держать слово».

Основателем бывшего цистерцианского монастыря в окрестностях Локкума считается местный дворянин граф Вульбрант фон Халлермунд, который 21 марта 1163 г. пожертвовал ордену надел земли рядом с замком Лукка. Остатки замковых стен сохранились до сего дня в лесу к югу от Локкума. Новый монастырь построила и заселила братия из тюрингского Волькенрода. Во времена расцвета монастыря его населяли около 180 монахов, священников и верующих мирян.

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