На православной выставке в Ташкенте стала мироточить икона

Во время открытия Первой международной православной выставки «От добродетельной жизни к благополучию и процветанию» замироточил список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, называемой «Плачущая». Об этом сообщается на сайте Ташкентской и Узбекистанской епархии.

Икона была привезена накануне в Ташкент из Молдавии, из храма Димитрия Солунского. До этого времени этот образ Пресвятой Богородицы вывозился на выставки только единожды – в Новосибирск.

«Мироточение этой иконы говорит о том, что Божия милость посетила нас с открытием выставки». Благодать сошла таким образом от Господа. Ведь наша выставка так и называется «От добродетельной жизни к благополучию и процветанию». Будем с верой уповать на Бога в надежде на то, что та добродетельная жизнь, которую мы стараемся вести, приведет нас к благополучию, процветанию и спасению», - сказал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

В Молдавию образ Пресвятой Девы Марии был привезен из Греции, женского монастыря «Чуфля». К ней притекают верующие с молитвами об исцелении от различных заболевании, помощи в делах и многом другом.

Эта икона прославилась в Молдавии, в Сокольском Румынском монастыре. При монастыре была духовная семинария. Однажды, когда в семинарской церкви закончилась литургия, Матерь Божия на иконе заплакала. Пономарь, увидавший слезы, сказал об этом священнику, и священник с церковнослужителями поспешили к иконе. На лике Божией Матери ясно были видны следы слез. Ректор семинарии епископ Филарет вынул икону из киота, вытер ее полотенцем и опять поставил на место. Все вышли из храма и заперли дверь на ключ.

Вечером семинаристы и наставники пришли в церковь и увидели, что из глаз Богоматери на иконе текут слезы. Весть о чудесном событии разлетелась по всей Румынии, и многие христиане стали приходить поклониться чудотворному образу, по-прежнему источавшему слезы.

Во время Крымской войны в Молдавии находилась австрийская армия. Главнокомандующий, генерал Паар, послал своего полковника посмотреть чудотворную «плачущую» икону. Полковник зажег свечу и начал рассматривать образ Божией Матери. И вдруг на глазах Богородицы заблестели слезы. В ужасе полковник отпрянул от образа и воскликнул: «Плачет! Это великое чудо! Отцы, молитесь Богу!».