В Киеве открылась выставка писанок по мотивам росписей Софийского собора

В музее Национального украинского народного декоративного искусства Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника открылась выставка писанок «Эхо эпох».

Авторы росписи - известные киевские мастера Татьяна Влененко и Любовь Ктиторова.

Писанки будто парят в воздухе.

В своих работах мастера используют древнюю символику, пытаясь напомнить о хороших традициях прошлого.

На основе древних знаков каждая из писанкарок создала собственные вариации, показала свое видение тематики.

Справка "УНИАН-Религии"

Татьяна Влененко и Любовь Ктиторова закончили экономический факультет Киевского института народного хозяйства. Познакомились в 1980 году на курсах экскурсоводов при Киевском бюро путешествий и экскурсий.

В музее народной архитектуры и быта Украины впервые увидели коллекцию писанок, впрочем, первые собственные попытки оказались неудачными. В 1991 году в Киеве состоялся первый съезд писанкарей, где будущие мастера побывали на уроках киевской мастерицы Оксаны Белоус. После этого твердо решили заниматься росписью.

Появилось желание создать что-то свое, а потом и показать другим свои работы. Результатом в 1999 году стала первая совместная выставка «Писанка в красках осени».

Росписью по яйцу мастерицы начали заниматься с 1991 года. Изучая и воспроизводя традиционную роспись писанок разных регионов Украины, они выполнили серии авторских писанок, в частности по мотивам трипольской керамики и росписей Софийского собора в Киеве.

Среди самых распространенных мотивов - птицы, цветы, звезды.

В 2000 году Татьяна и Любовь стали членами Национального союза мастеров народного искусства Украины.

На творчество мастеров повлияло знакомство с Зеновией Михайловной Шульгой, доцентом Львовской национальной академии искусств, которая возглавляла долгосрочный творческий проект «Экологический ракурс».

Экспонаты нарисованы растительными красками, восковым письмом.

У нее собирались художники, сохранявшие народное искусство, возрождали традиции применения природных красителей, идея использования которых в писанкарстве вдохновила мастериц.

Мастерицы представили также воспроизведенные традиционные писанки Полтавщины, Киевщины и Буковины.

Начались длительные поиски растений и эксперименты по изготовлению самих красителей. Подруги стали активными участниками художественный пленэров, проводившихся Львовской академией искусств в селе Яворов, Ивано-Франковской области и выставок во Львове, Ивано-Франковске, Киеве.

Симпозиум народной живописи, который проводит Национальный союз мастеров народного искусства Украины, дал толчок к новым сериям создания писанок на основе народных традиций, глубокого изучения старых символов.

Мастерицы создали серии авторских писанок по мотивам трипольской керамики и росписей Софийского собора в Киеве.

На выставке в музее народного искусства можно увидеть писанки, исполненные традиционным декором, характерным для Подолья конца XIX - начала XX в.

Со слов мастеров, на творчество их вдохновила коллекция древних писанок, которые во время Второй мировой войны из коллекции музея были вывезены в Германию. До 2010 года они находились в региональном музее города Хьохштедт-на-Дунае (ФРГ).

В 2010 году государственной службой контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины эти писанки были возвращены в Национальный музей украинского народного декоративного искусства.

Татьяна и Любовь отписали более 200 копий писанок, которые планируются передать национальному музею Хьохштедт-на-Дунае (ФРГ).

Мастерицы постоянные участницы выставок народного искусства в Украине и за рубежом. Они представляли нашу страну на многих международных выставках.

Произведения мастеров хранятся в музеях Киева, Чернигова, Переяслава-Хмельницкого, в городе Лодзь (Польша). Также их можно увидеть в постоянной экспозиции музея украинского народного декоративного искусства.

Национальный музей украинского народного декоративного искусства находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в помещениях бывших митрополичьих покоев и прилегающей к ним домовой Благовещенской церкви.

Выставка будет работать до 10 мая. Адрес: Киев, улица Лаврская, 9, корпус 29.

Ехать автобусом № 24 или троллейбусом № 38 от станции метро "Арсенальная" до остановки "Киево-Печерская лавра".

Музей работает с 10 до 18 часов. Выходной - вторник.

Елена Царан - для «УНИАН-Религии».

Фото автора.