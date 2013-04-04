На Донбассе с грузовика на трассу упал церковный купол

Необычное ДТП произошло в Краматорске 2 апреля. На ул.Орджоникидзе, в районе пересечения с ул.Южной, с открытой платформы грузовой машины прямо на проезжую часть дороги упал огромный, выше человеческого роста купол.

Упал он, правда, не сам. Упасть ему помогли – трамвайные провода, которые тянутся через ул.Орджоникидзе – от депо до рельс. Как пояснил водитель грузовика, транспортируемые купола (всего их было четыре) не «вписались» по высоте, и зацепили провода. Что характерно, первые три купола все же смогли удержаться, а тот, что был установлен в конце платформы, упал.

Водитель вызвал подъемный кран, который должен был помочь вернуть потерянный купол на место. ГАИ решил не вызывать, хотя проезжающие мимо водители, которые из любопытства останавливались, высказывали мысль, что причиной происшествия могли стать провисшие над проезжей провода трамвайные провода.

Как нам удалось узнать, грузовик двигался в направлении Константиновки: именно в этом городе купола должны украсить один из тамошних храмов.

Пока ожидался подъемный кран, огромный купол, сияя позолотой, сиротливо возлежал на дороге, из-за чего по одной из четырех полос машины двигаться не могли. Автомобилям, которые, направляясь в сторону Нового Света, передвигались в крайнем, правом, ряду, приходилось перестраиваться в левый, чтобы объехать сверкающую преграду. Из-за этого временами в месте ДТП случались небольшие пробки.

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