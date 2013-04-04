"Мисс Украина-2013" верит в Бога и учится на иконописца

"Мисс Украина-2013" Анна Заячковская сегодня уже вернулась домой в Ивано-Франковск, где живет с родителями, говорится в "ТСН. Особливе".

У Анны есть старшая сестра. Дома признаются, что победа Ани для них стала сенсацией: хоть и молились за нее, но в успех на конкурсе верили мало. Наставница красавицы уверяет: победа девушки - это только ее трудолюбие и умение слушать критику. Ведь Аня не имеет никого, кто мог бы за нее постоять. На перроне "Мисс Украину-2013" ждут папа, крестный, друг и наставница в модельном бизнесе.

Госпожа Татьяна до сих пор не может поверить, что ее воспитанница - победительница конкурса. "Анна - одна из тех "мисс", которые без крыш, без богатых родителей, без ничего! Она сама своим трудом пришла к победе!", - рассказала Татьяна Терсенова-Заводовская, наставница Анны. Обычная многоэтажка в одном из спальных районов Ивано-Франковска. Именно здесь живет с родителями самая красивая девушка Украины.

Золотая школьная медаль и сто грамот. Красавица и отличница - это именно о ней. Сейчас она студентка факультета иконописи Прикарпатского университета. Аня учится на иконописца, пишет песни и стихи. Красавица признается, что она - человек религиозный. Для нее очень важна связь с Богом. Аня рассказала, чтобы стать самой красивой в стране, три последних месяца упорно работала над собой. Больше всего, по ее словам, донимали немодельные бедра. Спортзал плюс диета - и они стали на четыре сантиметра уже и почти приблизились к модельным стандартам.

Ради победы в конкурсе "Мисс Украина-2013" Анна полностью отказалась от сладкого, от хлебных изделий, от картофеля, даже от бананов. Родители говорят, дочь сделала все сама. Они не могли помочь даже деньгами. На дорогу собирали всем курсом. "Я - пенсионер. В химии работал. Вскоре по годам ушел на пенсию. Мама - техничкой в гимназии №2. Там, где училась моя дочь", - рассказал отец. "Я попросила их (конечно, я верну им эти деньги), попросила по 10-ть грн. Кто сколько мог. Попросила на билеты туда, обратно. На поезд. С Кристиной в последний день перед поездом мы бегали за туфлями, чтобы как-то выглядеть на этих репетициях. У меня не было возможности купить новую одежду. Свое платье дала", - поделилась Заячковская.

Родители до сих пор не могут поверить в победу дочери. Но признаются - Аня этого заслуживает. с сегодняшнего дня Аня начинает готовиться к путешествию на Бали, где в сентябре будет бороться за корону " Мисс мира".

