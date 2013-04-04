В Крыму задержан грабитель банка, который назвался «архангелом Михаилом»

Сотрудники милиции задержали мужчину, который ограбил отделение банка в Симферополе, затем отправив его на психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь симферопольского управления милиции Оксана Сорокопудова, преступление произошло 1 апреля.

По ее словам, грабитель вынес 20 тыс. грн из отделения Укрсиббанка, пригрозив проломить работнице голову. Большую часть денег - 19 тысяч - он отдал матери.

34-летнего грабителя милиция задержала спустя несколько часов после преступления.

«Он назвался архангелом Михаилом, сказал, что его все должны слушать. Мужчина доставлен на обследование в психиатрическую больницу. Результатов экспертизы пока нет», - сказала О. Сорокопудова.