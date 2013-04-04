XII Московский Пасхальный фестиваль посвящен 70-летию битвы на Курской дуге

С 5 по 16 мая 2013 года пройдет XII Московский Пасхальный фестиваль, посвященный 70-летию битвы на Курской дуге (05.07.-23.08.1943). Историки выделяют 3 этапа битвы: Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные операции. Концерты Московского Пасхального фестиваля пройдут в городах, ставших опорными пунктами военных стратегических операций.

Фестиваль состоится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации. Художественный руководитель ― В.А. Гергиев.

Основу фестиваля составляют четыре программы: симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. В рамках фестиваля запланированы более 90 концертов. Особое внимание организаторы уделяют благотворительной программе фестиваля, которая в этом году состоится в Смоленске и Нижнем Новгороде.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Патриархия.ru