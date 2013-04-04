В Москве представят уникальные православные книги и гравюры

В рамках празднования «Дня православной книги–2013» 9 апреля в 17:00 состоится открытие выставки «Православная книга и православная гравюра в собрании Государственного Литературного музея», сообщает пресс-служба Синодального информационного отдела.

На выставке будут представлены рукописные, старопечатные и графические шедевры.

В Литературном музее хранится большое собрание рукописных и старопечатных книг, часть из которых будет показана на выставке. Среди них такие жемчужины музейной коллекции, как Евангелие 1464 года, написанное в городе Одоеве в правление князя Иоанна Юрьевича, сборник Житий и Поучений конца XV века, переписанный рукой Нила Сорского, книги, изданные Иваном Федоровым, Андроником Невежей, Василием Бурцевым и другие.

Будут выставлены как гравюры русских художников, так и уникальные работы греческих мастеров — вид Храма Гроба Господня (Кувуклия) в Иерусалиме и вид русского монастыря Св. Пантелеймона на горе Афон.

На выставке можно будет увидеть также листы из музейной коллекции лубка (народной картинки). Этот вид графики известен в России со 2-ой половины XVII века. Зародившись в эпоху позднего Средневековья, лубок в доступной форме раскрывал для верующих религиозные сюжеты. Среди экспонатов – редкие лубки с видами русских монастырей и храмов, изображениями святых со сценами их жития: Сергия Радонежского, Ильи Пророка, Святой Варвары.

Выставка пройдет с 9 по 21 апреля в Государственном Литературном музее, по адресу: ул. Петровка, д. 28