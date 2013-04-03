ВР призывают отклонить законопроект, расширяющий права сексменьшинств

Общественные организации призывают парламент отклонить правительственный законопроект № 2342 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» в связи с расширением в нем прав представителей сексуальных меньшинств.

Об этом народный депутат четырех созывов, председатель Союза женщин Украины «За будущее детей» Валентина Семенюк-Самсоненко заявила на пресс-конференции в УНИАН.

”Мы будем проводить координационный совет общественных организаций. Юридическое заключение по этому законопроекту мы полностью осветим во всех средствах массовой информации. Мы приняли решения, за которые там подпишутся все 178 общественных организаций”, - сообщила В.Семенюк-Самсоненко.

По ее словам, заседание координационного совета общественных организаций состоится 5 апреля, об итогах работы совета будет проинформировано общество.

Как отметил присутствующий на мероприятии председатель общественной организации «Народный собор Украины» Игорь Друзь, этот законопроект расширяет права представителей сексуальных меньшинств и определяет их критику как дискриминацию, которая подпадает под уголовную ответственность.

”Если священник скажет, что это грех, то его также можно будет сначала оштрафовать, а в случае рецидива даже посадить в тюрьму”, - подчеркнул общественный деятель.

Он сообщил, что «Народный собор Украины» уже собрал около 4 тысяч подписей граждан против принятия данного законопроекта.

Кроме того, по словам И.Друзя, законопроект расширяет трудовые права представителей сексуальных меньшинств.

”Если законопроект будет принят, то нельзя будет отказать в приеме на работу гомосексуалисту, который хочет устроиться на работу в детский сад. Значительная часть таких людей склонна к педофилии, и допускать их к детям нельзя. Это вам скажет любой педагог”, - отметил И.Друзь.

”Мы за то, чтобы была демократия, демократия — это право большинства. А как известно, большинство людей по всем опросом общественного мнения не разделяет диктатуру гомосексуализма, выступает против гомосексуальных браков, против усыновления детей ими. Всем известно, что дети в таких семьях вырастают ненормальными”, - отметил он.

И.Друзь добавил, что среди тех, кто открыто критикует законопроект относительно противодействия дискриминации, много народных депутатов, в частности «регионал» Вадим Колесниченко, глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и другие.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил обращение к Президенту Украины, премьер-министру, председателю и лидерам фракций Верховной Рады относительно законопроекта № 2342.

ВСЦиРО считает, что предложенные правительством изменения в закон относительно предотвращения дискриминации могут привести к ограничению свободы вероисповедания.

Особенную тревогу у представителей церквей вызывают положения законопроекта, которые несут в себе угрозу сужения свободы вероисповедания и свободы выражения взглядов, вводя особую правовую защиту для сторонников однополых отношений.

Законопроект, внесенный в парламент Кабинетом министров, вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.

“В случае принятия и применения этих норм, обычная проповедь о грехе гомосексуализма, о Божественном замысле семьи как союзе мужчины и женщины, а также публичные заявления верующих людей об извращенности однополых отношений и в интересах традиционных семейных ценностей могут быть квалифицированы как дискриминация в той или иной форме”, – говорится в обращениях.

Законопроект № 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины.