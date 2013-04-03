Кабмин утвердил новый порядок получения загранпаспорта

Кабинет министров утвердил новый порядок получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека, согласно порядку, загранпаспорт выдается территориальным органом или подразделением Государственной миграционной службы Украины (за рубежом – зарубежным дипломатическим учреждением).

Для оформления загранпаспорта гражданин подает: заявление-анкету; паспорт гражданина Украины; свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые); платежный документ с отметкой банка об уплате государственной пошлины или оригинал и копии документа об освобождении от уплаты государственной пошлины (консульского сбора).

При этом заявление-анкету заполняют исключительно работники территориального органа или подразделения миграционной службы.

В бесконтактный электронный носитель, который имплантирован в загранпаспорт, вносится информация, которая содержится на странице данных паспорта; дополнительная изменяемая информация в том числе и оцифрованные отпечатки пальцев и оцифрованное изображение лица и подпись.

Паспорт выдается не позднее чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты, а если заявление-анкета оформлена на срочное получение паспорта, он выдается не позднее чем через 10 рабочих дней. В случае постоянного выезда за границу или оформления паспорта в заграничном дипломатическом учреждении – на срок до 3-х месяцев; на срок до 3-х дней – в связи с необходимостью срочного выезда, связанного с Во время выдачи загранпаспорта проводится проверка персональных данных лица, на имя которого оформлен документ, путем считывания информации с бесконтактного электронного носителя.

При этом в пресс-службе омбудсмена подчеркнули, что каждый гражданин Украины независимо от возраста, который из-за своих религиозных убеждений отказался от внесения информации в бесконтактный электронный носитель паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, имеет право получить документ, информация на бесконтактный электронный носитель которого не вносится.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в плане действий на 2013 год поручил сократить максимальный срок оформления заграничных паспортов до 20 дней, а внутренних – до 10 дней.

«Комментарии»