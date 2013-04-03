Мозаику Михайловского Златоверхого собора реставрируют до 30 июня

Консервация и реставрация мозаичного ансамбля Михайловского Златоверхого собора будет завершена до 30 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, состоялось заседание научно-реставрационного совета Национального заповедника «София Киевская», на котором рассмотрены результаты обследования мозаичного ансамбля Михайловского Златоверхого собора (7 единиц музейного хранения общей площадью 48 кв. м), представленного в экспозиции выставки «Мозаики и фрески Михайловского Златоверхого собора ХІІ в.» на втором этаже Софийского собора.

О результатах обследования и ходе выполнения консервационно-реставрационных работ докладывали главный художник-реставратор проекта, заведующий научно-реставрационной мастерской заповедника Анатолий Остапчук и художник-реставратор 1-й квалификационной категории, художник-реставратор ООО «Мастерская по реставрации живописи» Владимир Минько.

В пресс-службе Минкультуры напомнили, что консервация и реставрация мозаик Михайловского собора осуществляется за средства гранта Американского посольского фонда по сохранению культурного наследия. Все консервационно-реставрационные работы будут завершены до 30 июня 2013 года, как это предусмотрено условиями гранта. Итогом реализации проекта станет издание каталога «Мозаики Михайловского Златоверхого собора ХІІ в.» на трех языках: украинском, английском и русском.

Также выполнение запланированных работ по реставрации и исследованию художественного мозаичного комплекса Михайловского Златоверхого собора ХІІ в. даст возможность дополнить существующую экспозицию выставки «Мозаики и фрески Михайловского Златоверхого собора ХІІ в.» отреставрированными экспонатами из фондов заповедника, которые никогда ранее не экспонировались.

Как сообщал УНИАН, Американский посольский фонд по сохранению культурного наследия осенью 2011 году предоставил «Софии Киевской» грант в размере 48 тыс. долларов на реставрацию мозаик ХІІ в. Михайловского Златоверхого собора.