Уникальные православные рукописи и гравюры представят в Москве

Выставка "Православная книга и православная гравюра", знакомящая посетителей с уникальными рукописными, старопечатными и графическими шедеврами, пройдет 9-21 апреля в Государственном Литературном музее в Москве, сообщили РИА Новости в синодальном информационном отделе Московского патриархата.

Среди жемчужин собрания Литературного музея — Евангелие 1464 года, написанное в городе Одоеве в правление князя Иоанна Юрьевича, сборник житий и поучений конца XV века, переписанный рукой почитаемого подвижника Нила Сорского, древние книги, изданные Иваном Федоровым, Андроником Невежей, Василием Бурцевым.

Гравюры, вошедшие в экспозицию, принадлежат русским и греческим мастерам. В их числе вид величайшей христианской святыни — храма Гроба Господня в Иерусалиме и вид русского монастыря святого Пантелеимона на горе Афон. Посетители выставки увидят также редкие лубки (этот вид графики известен на Руси со второй половины XVII века) с видами русских монастырей, храмов, изображениями Сергия Радонежского, пророка Илии, святой Варвары и других святых со сценами их жития.

Выставка пройдет в рамках празднования "Дня православной книги-2013".

