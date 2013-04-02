Киевские духовные школы будут сотрудничать с Сербским университетом

1 апреля 2013 года в конференц-зале Киево-Печерской лавры состоялось открытие ІV ежегодной студенческой конференции «Студенческая наука в духовной школе». В этом году конференция посвящена 1700-летию издания Миланского эдикта.

В работе научного форума приняли участие представители Киевских духовных школ, Ужгородской богословской академии, Черновицкого православного богословского института, Одесской, Волынской, Полтавской, Харьковской, Почаевской, Таврической духовных семинарий и Черниговского духовного училища.

В президиуме пленарного заседания присутствовали: ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний, председатель Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик, проректор по научно-богословской работе КДАиС Владимир Бурега, декан Православного богословского факультета имени святого Василия Острожского Университета Восточного Сараево протоиерей Борис Брайович и проректор по духовному образованию, культуре и спорту университета Восточного Сараево священник Дарко Джого.

Открывая пленарное заседание, митрополит Антоний отметил, что студенческая конференция является, как и задумывалось, площадкой для обмена мнениями на животрепещущие вопросы современной церковной жизни и богословской науки. Уже в четвертый раз в ней принимают участие студенты различных духовных школ. На нынешней конференции с докладами выступили 78 учащихся. «Это мероприятие проводится под патронатом Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который неизменно интересуется жизнью студенчества, и является для учащихся духовных школ образцом богослова и пастыря», — сказал ректор духовной академии.

Митрополит Антоний зачитал приветственное слово Блаженнейшего митрополита Владимира участникам и организаторам конференции.

Далее митрополит Антоний выступил с докладом «Миланский эдикт 313 года: обстоятельства его издания и возможные интерпретации содержания». В своем выступлении он акцентировал внимание на политической обстановке и религиозной политике римского государства в конце III — начале IV веков и на обстоятельствах издания Миланского эдикта. Особое место в докладе было уделено последствиям издания святым Константином Великими эдикта, повлиявшего на весь дальнейший ход истории Церкви.

Студент Полтавской миссионерской духовной семинарии диакон Сергий Баклан зачитал доклад «Миланский эдикт как фактор формирования нового богословия», а студент КДА Александр Трегуба выступил с докладом «Икона Собора святых Киевской духовной академии».

С презентацией деятельности Православного богословского факультета имени святого Василия Острожского Университета Восточного Сараево выступил декан факультета протоиерей Борис Брайович.

Затем этого состоялось подписание договора о сотрудничестве между Киевской духовной академией и Православным богословским факультетом имени святого Василия Острожского Университета Восточного Сараево.

Далее работа конференции продолжилась по 8 секциям: «Исторический путь Православия на Руси: к 1025-летию Крещения Руси», «Библейские науки и нравственное богословие», «Догматическое богословие и патрология», «Апологетика и религиозная философия», «Сравнительное богословие и сектоведение», «История Киевских духовных школ», «История Церкви», «Церковно-практические дисциплины».

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