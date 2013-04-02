Валерия Золотухина похоронят возле построенного им храма

Валерия Золотухина похоронят в пятницу, 5 апреля, на территории построенного им храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Быстрый Исток Алтайского края. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации края Ивана Семыкина.

По его словам, решение об увековечении памяти великого артиста на его малой Родине будет принято после завершения траурных мероприятий.

Валерий Золотухин сделал очень многое для развития культуры и искусства в родном Алтайском крае. При его содействии здесь было построено здание Государственного молодежного театра Алтая, в котором он прослужил художественным руководителем 10 лет, сооружен жилой дом для артистов театра. В краевой Академии культуры он вел курс для молодых актеров. А в родном селе Быстрый Исток на собственные средства возвел храм Покрова Пресвятой Богородицы.

О планах по увековечению памяти народного артиста РСФСР пока ничего не сообщается. Из неофициальных источников стало известно, что его именем может быть назван Государственный молодежный театр Алтая, а также ряд других объектов культуры Алтайского края.

Народный артист РСФСР Валерий Золотухин скончался 30 марта на 72-м году жизни в одной из московских больниц, где находился с января этого года.

Валерий Золотухин родился 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края. В 1964 году он окончил ГИТИС, после чего год проработал в театре имени Моссовета. С 1964 года Золотухин играл в театре на Таганке, а в 1965 году стал известен и как актер кино. Всего Золотухин снялся более чем в 90 фильмах и сериалах, среди них — «Бумбараш», «Чародеи», «Хозяин тайги», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Ночной дозор» и другие.