Потомок знатного рода Кочубеев: Мы сохранили главное - верность Православию и веру в Бога

В Киеве, в галерее-ризнице «Чудотворные иконы Афона» на прошлой неделе состоялась встреча с потомком знаменитого рода Кочубеев - Александром Андреевичем Кочубеем - эмигрантом в третьем поколении, жителем Швейцарии.

Александр Кочубей - прямой потомок Василия Леонтьевича Кочубея - защитника Православной веры, похороненного в Киево-Печерской лавре. О его предке Пушкин писал: «Богат и славен Кочубей, его поля необозримы».

Александр Кочубей – участник творческого диалога «Фамильные встречи», организованного православным журналом «Фамилия».

Александр Андреевич рассказал о том, как сложилась судьба представителей знатного отечественного рода, вынужденного покинуть Россию и Украину во время революции 1917-го года.

По словам Александра, не смотря на то, что род Кочубеев уже много лет проживает в эмиграции, им удалось сохранить самое, по его мнению, главное – любовь к Родине, верность Православию и веру в Бога.

Аркадий Васильевич Кочубей (1870-е годы).

Александр Кочубей рассказал о том, что предки вынуждены были бежать из революционной России, они создавали за рубежом приходы, чтобы воспитывать своих детей в православной вере.

Сегодня потомок знатного рода проживает в Женеве в окружении близких родственников - тетушек и двоюродных братьев.

Он родился в Нью-Йорке, получил образование в США и сейчас является вице-президентом старейшего швейцарского банка Lombard Odier. Александр женат и воспитывает двух детей, которые хорошо говорят по-русски.





Потомок знатного рода - банкир, глубоко интересуется русской историографией и православной культурой.

Во время встречи в галерее-ризнице Александр Андреевич уделил время проекту «УНИАН-Религии» и ответил на несколько вопросов.

В Википедии говорится о том, что ваш род имел отношение к Диканьке (ныне посёлок городского типа в Полтавской области. - Авт.), которая известна также благодаря книге Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Диканька являлась главным местом для семьи Кочубеев, особенно во времена Петра I. Потом ветвь разделилась на несколько частей. Я происхожу от той ветви, которая не жила в Диканьке. В Диканьке было имение князя Кочубеев. Эта линия исчезла в 50-х годах.

Изначально Кочубеи ведут свой род от татарина Кучук-Бея, который переехал из Крыма в Украину в середине XVII века и был крещен с наречением православного имени Андрей.

Сын первого православного Кочубея – Леонтий Андреевич – был войсковым товарищем, а внук Василий Леонтьевич стал генеральным писарем, судьей Войска Запорожского.

Нашу ветвь Кочубеев основал Аркадий Васильевич Кочубей – участник Отечественной войны 1812 года, Киевский вице-губернатор, глава Совета попечителей Больницы Всех скорбящих в Санкт-Петербурге. Он был женат на княжне Марии Вяземской.

Имение Вороньки в Черниговской губернии принадлежало княжне Елене Сергеевне Волконской, дочери декабриста. Там воспитывался мой дедушка Сергей Михайлович Кочубей, который родился в Киеве.

Триумфальная арка (1820 г., проект Луиджи Руска) - парадный въезд в усадьбу Кочубеев, исторический символ Диканьки. Единственный памятник в Украине, в честь победы в войне 1812 года.

В этом году Россия, Украина и Беларусь отметят 1025-летие Крещения Руси. Знают ли за рубежом об этом празднике?

Да, знают. Тему России, Беларуси и Украины, историю рождения этих стран в XX веке, а также судьбу (славянских) народов за рубежом - знают. Но надо понять, что мы говорим о людях, которые покинули Родину во время революции или до нее. Каждый из них взял с собой свое представление об этих странах. В нашей семье, конечно, Малая Русь играла важную роль. Мы все предпочитали жить в Украине, нежели в Петербурге. Мой дед здесь родился. Он был воспитан в Чернигове. Это говорит о том, что для нас это место очень важное, сердечное.

Если мы уходим в вопросы политические… Я знаю, мой прадед прослыл большим патриотом, надеялся на независимую Украину. Это было еще в конце XIX века. Писал стихотворения и сочинения на украинском языке. Для него это был очень важный момент. Я не могу сказать, что эти понятия имеют такое важное значение за рубежом, как здесь. Если говорить о православной семье, не думаю, что есть большая разница между православным народом здесь и за рубежом.

В семье Александра Кочубея принято причащаться каждое воскресенье.

Не так давно в Париже состоялся масштабный митинг против однополых браков. В прессе писали, что европейские СМИ проигнорировали это важное событие. На улицы вышли около 1 млн. 300 тыс. протестующих. Откуда корни такого массового недовольства в Европе, подчеркнуто толерантной к гендерным меньшинствам?

Мне кажется, из-за советского периода мы еще не дошли до момента, где эта борьба выскакивает на улицы. Но это время придет. Этот процесс существует. Но есть и христианские принципы, которым многие следуют. Я бы сказал, существует большое разделение между новыми традициями и старыми, к которым возвращаются здесь, и, которые уже находят свое место в Европе или Америке. Я очень осторожно к этому отношусь, это одна из важных тем наших дней.

Почему Ваш предок (Василий Леонтьевич. - Авт.) похоронен в Киево-Печерской лавре?

(В этом ответе использована информация, предоставленная организаторами встречи и сайта «Православная жизнь»).

Некоторые склонны считать, что это случилось потому что "богат и славен" судья Кочубей, и якобы был лаврским благотворителем. Но ведь принято благодетелем лавры считать как раз Мазепу - палача Василия Леонтьевича. Если обратиться к достоверным источникам, скажем к "Поденным запискам царя Петра", его дневниковым записям, изданным историографом князем Михаилом Михайловичем Щербатовым, то мы увидим, что "Черкасский гетман Мазепа исполнял обязанности распорядителя работами по строительству фортификационных сооружений и церквей в лавре" в отсутствие царя Петра. Строительство финансировалось из государственной казны.

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Михаил Яресько – для «УНИАН-Религии».

Фото "УНИАН-Религии", "Фамильные встречи" и из открытых источников.