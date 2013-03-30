Императорское православное палестинское общество собирает помощь народу Сирии

Императорское православное палестинское общество объявило сбор гуманитарной помощи народу Сирии, где почти 70 тысяч человек стали жертвами вооруженного противостояния.

Остро не хватает самого необходимого — лекарств, медицинской аппаратуры, перевязочных средств для раненых.

Члены Рабочей группы общества по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке намерены доставить в Дамаск и передать гуманитарную помощь для народа Сирии Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X и Верховному муфтию Сирии Ахмаду Бадр-эд-Дину Хассуну.

Сбор помощи будет осуществляться при поддержке Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии и Русской Православной Церкви, которая с этой целью предоставила помещения:

в Марфо-Мариинской обители по адресу: Москва, Большая Ордынка, дом 34, строение 3 (метро «Полянка»);

в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре по адресу: Москва, Крестьянская площадь, дом 10 (метро «Крестьянская застава»)

С 31 марта с.г. в Москве будут открыты еще два пункта сбора гуманитарной помощи Сирии:

в Центре добровольческих программ Российского православного университета по адресу: Новая площадь, дом 12. (метро «Китай-город», «Лубянка»).

в ГБУ г. Москвы «Гражданская смена» по адресу: улица Таганская дом 40/42.

Перечень необходимой помощи

1. Лекарственные препараты.

Антибиотики (амикацин, левофлоксацин, клоксациллин, пиперациллин, ванкомицин, метронидазол, линкомицин).

Цефалоспорины (цефалексин, цефазедон, цефураксин, цефриаксон).

Препараты для анестезии (фенитоин, протамин сульфат, тиопентал натрий, добутамин, бупивокаин, волювен, изофлуран).

2. Перевязочные материалы и средства ухода за больными.

Бинты, капельницы, шприцы, хирургические нити.

3. Оборудование для оказания скорой помощи.

Аппараты для наркоза, дефибрилляторы, кислородные ингаляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ, неонатальные инкубаторы, средства иммобилизации, медицинские носилки.

4. Детское питание и средства гигиенического ухода за детьми.

5. Школьные и канцелярские принадлежности, тетради, ручки.

6. Одеяла, постельное белье, полотенца, мыло.

7. Продукты длительного хранения (мука, сахар, соль, галеты, сухое печенье, рис).

Все виды оказываемой помощи должны быть в фабричной упаковке.