Переиздано житие старца Паисия Святогорца

Издательский Дом «Святая Гора» опубликовал очередное переиздание книги иеромонаха Исаака «Житие Старца Паисия Святогорца», сообщает Agionoros.ru.

Это наиболее полное и авторитетное жизнеописание Старца Паисия, составленное его ближайшими учениками. Публикация жизнеописания Паисия Святогорца предложена в двух томах.

В первом томе вниманию читателя предлагается «Пространное житие» Старца. В нём наиболее целостно описан подвижнический путь Паисия Святогорца от рождения до кончины. Главы содержат биографические сведения о старце, описания его подвигов, свидетельства о чудесах, многообразных дарованиях и помощи людям.

Второй том жития Паисия Святогорца озаглавлен «Добродетели, дарования и приношение Старца миру». Второй том — тоже жизнеописание, однако оно не следует хронологии, а содержит биографические сведения, разделённые по различным темам. Случаи из жизни Старца описываются так, чтобы читатель мог извлечь для себя практическую пользу. Кроме того, во втором томе содержатся душеполезные наставления и советы старца Паисия Святогорца.

Правмир