В Запорожской епархии образован Православный детский симфонический оркестр

28 марта между Запорожской епархией, в лице архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки и Запорожским Детским симфоническим оркестром, в лице художественного руководителя и дирижера Сергея Скрипника, был подписан Договор о сотрудничестве, сообщает сайт Запорожской епархии.

2013 год, объявленный Президентом Украины «Годом детского творчества», станет еще и годом образования Первого Православного детского симфонического оркестра Запорожской епархии. Это уже третий творческий коллектив, который будет опекать Запорожская епархия.

45 одаренных детей в возрасте от восьми до четырнадцати лет смогут не только радовать своими выступлениями любителей классической музыки, но и славить Господа.

«Сегодня мы стали свидетелями очень интересного события. Я убежден, что после подписания договора с сегодняшнего дня этот коллектив будет называться Православным детским симфоническим оркестром Запорожской епархии. Я не припомню, чтобы подобные коллективы существовали где-нибудь еще. Это позволит приводить к Богу участников оркестра, а через этих детей — их родителей, бабушек, дедушек. Это своего рода просветительская миссия, которую каждый из нас должен нести в этот мир», — сказал архиепископ Лука.

Первое выступление оркестра в новом статусе зрители смогут услышать уже 31-го марта в КЗ им. Глинки во время благотворительного концерта, организованного Запорожской епархией в рамках проекта «Любовь милосердствует», а также 5-го апреля в прямом эфире ЗГТРК «Запорiжжя» при проведении телемарафона.

Правмир