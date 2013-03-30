Археологи исследуют монастыри Черниговщины

Черниговский облсовет утвердил Программу проведения археологических исследований в области на 2013-2020 годы с финансированием 8,5 млн грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 29 марта, во время очередной сессии областного совета.

Согласно документу, целью программы является получение всесторонней объективной научной информации для обеспечения оптимальных условий использования историко-культурного потенциала области, а также проведения действенных мероприятий охраны, консервирования, реставрации и музейного использования памятников археологического наследия, введения материалов достижений в научное обращение.

По убеждению разработчиков Программы, археологические исследования позволят разработать обоснованные мероприятия, направленные на охрану и защиту памятников, расширение экспозиционной и выставочной деятельности музеев, обустройство скансенов (музеев под открытым небом с музеефицированными и реконструированными объектами) с максимальным сохранением уникального природно-исторического ландшафта Черниговской области. Определенные

Программой исследования также будут способствовать получению новой информации о материальной культуре, архитектуре и быте наших предков, будут популяризировать историко-культурное наследие Черниговщины.

Общий объем финансирования программы за весь период ее выполнения составляет 8,5 млн грн. В частности, в этом году предусмотрено выделение средств на архитектурно-археологические исследования в Елецком Свято-Успенском монастыре (430 тыс. грн) и вокруг Спасо-Преображенского собора (150 тыс. грн) в Чернигове; археологические исследования в Любече (150 тыс. грн); архитектурно-археологические исследования в Спасо-Преображенском монастыре Новгород-Северска (20 тыс. грн); архитектурно-археологические исследования в Батурине (99 тыс. грн).

Всего на территории Черниговской области расположено более 1700 памятников археологии национального значения и почти 4000 памятников археологии местного значения.