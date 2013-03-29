Кожара отметил роль украинцев в формировании русской культуры

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара отмечает большую роль украинцев в формировании русской культуры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время встречи с представителями Совета землячеств Украины в Москве, состоявшейся в Национальном культурном центре Украины на Арбате.

”Украинская община в России является наибольшей в мире украинской общиной - нигде нет столько украинцев, как в России. Вы знаете, что это особая роль и статус украинцев, которые здесь проживают, поскольку наш народ внес весомый вклад в общероссийскую культуру. Украинцы здесь не только гости и приезжие, украинцы исторически жили на территории России”, - сказал Л.Кожара.

Он добавил, что представители украинских землячеств являются одновременно представителями России и Украины.

Министр отметил, что Украина не забывает и всегда, несмотря на экономические трудности, готова помочь украинцам, проживающим за рубежом.

Также Л.Кожара пообещал поддерживать Национальный культурный центр Украины в Москве, где действует украинская библиотека, воскресная школа, курсы украинского языка и хор.

По его словам, в центре с украинской культурой могут ознакомиться, в том числе и россияне, а не только выходцы из Украины.