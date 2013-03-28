В Национальном музее народного искусства открывается выставка писанок

В Национальном музее украинского народного декоративного искусства в рамках культурно-художественной программы "Встречаем Пасху" 29 марта 2013 года в 16 час. открывается выставка писанок «Эхо веков», авторами которых являются известные киевские мастера Татьяна Влененко и Любовь Ктиторова.

Росписью писанок мастерицы начали заниматься с 1991 года. Изучая и воспроизводя традиционную роспись разных регионов Украины, они создали серии авторских писанок, в частности по мотивам трипольской керамики и росписей Софийского собора в Киеве.

В 2000 году Т. Влененко и Л. Ктиторова стали членами Национального союза мастеров народного искусства Украины и увлеклись изучением природных красителей. Они создали коллекцию писанок, орнамент которых выполнен растительными красками.

Татьяна Влененко и Любовь Ктиторова являются постоянными участниками выставок народного искусства в Украине и за рубежом. Представляли нашу страну на многих международных выставках. Произведения мастеров хранятся в музеях Киева, Чернигова, Переяслава и г. Лодзь (Польша).

Выставка будет работать до 10 мая 2013 года.