Церковь позвали «оценить нравственность» на фестивале детских театров

"Православие в Украине"

24 марта, в преддверии Международного Дня театра, в Харькове начал свою работу 5-ый Всеукраинский открытый Фестиваль Детских театров «Маски Мельпомены».

(*Мельпомена – мифологический символ сценического искусства, муза).

Фестиваль Детских театров первый раз провели в 2005 году, и теперь он проходит раз в два года.

Время проведения фестиваля – это время весенних школьных каникул. И хотя в этом году фестиваль проводят во время Великого поста, организаторы надеятся, что им удастся содействовать духовно-нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Кроме прочего, оргкомитет ставит такую задачу, как оторвать детей от экранов телевизоров, компьютеров и предоставить площадку для необычного общения.

Тема фестиваля 2013 года: «То, что идет от сердца – до сердца и доходит» (Д.Пайетт).

Участниками этого мероприятия стали детские театральные коллективы Киева, Керчи, Севастополя, Сум, Новой Каховки, Черновцов, Авдеевки, Харькова. Юные актеры возрастом от 12 до 18 лет, победители первого отборочного тура, на который было подано более 50 заявок от детских театров из разных городов Украины, собрались на сцене Харькова.

Организаторы с помощью этого фестиваля привлекают детей и молодежь к отечественной и зарубежной театральной культуре, драматургии и литературе. С целью содействия духовно-нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения Оргкомитет фестиваля учредил отдельную номинацию «за лучшее воплощение нравственных приоритетов».

Для того чтобы дать выступлениям детских театральных коллективов нравственную оценку, для участия в работе жюри фестиваля, был приглашен священник. По благословению правящего архиерея Харьковской епархии членом жюри данного фестиваля стал главный редактор детского православного журнала «Капельки» священник отец Сергий Белянов.

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- Смотрите, Каляка-Маляка идет!... - слышалось отовсюду.

Гостем фестиваля стал ведущий передачи "Давайте рисовать" на канале «Теленяня» – Каляка-Маляка – актер театра и кино Сергей Друзьяк. Более взрослой аудитории он знаком по фильмам «Курсанты», «Десантура», «Дальнобойщики» (продолжение) и по другим фильмам, в которых он снимался (а их более сорока).

Еще один гость – режиссер-постановщик фильма «Дальнобойщики» Марина Видинеева. В первый же день фестиваля состоялась доверительная творческая встреча с молодежью «О таланте и смысле жизни».

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Инициатором фестиваля выступил Народный Художественный коллектив Детский театр «Каламбур (г.Харьков). Организатором, домом и площадкой – стал Харьковский Дворец Детского и юношеского творчества.

При поддержке: Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Управления Департамента образования Харьковского городского совета, Харьковского государственного Университета искусств им.И.В. Котляревского.

Вручение номинаций, призов, подарков детским театральным коллективам, а также закрытие фестиваля состоится сегодня, 27 марта.