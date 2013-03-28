В России священники учатся десантировать из самолета мобильный храм

Рязанское десантное училище для священнослужителей ВДВ организует практические занятия по эксплуатации мобильного десантируемого храма. Модуль-прицеп планируется сбрасывать прямо с борта самолета Ил-76.

Сам храм состоит из двух частей: раскладной палатки со специальной небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения. Прицеп планируется выбрасывать прямо на шасси автомобиля "Камаз". В модуле находится дизель-генератор, а также помещение с холодильником, кондиционером и комплектом мультимедийной и звукоусиливающей аппаратуры. Спуск аппаратуры осуществляется с помощью парашюта ВДВ, используемого для переброски военной техники.

Занятия будут проходить параллельно с десантными войсками. "Нам, священникам ВДВ, приходится держать марку специального рода. Десантники круглый год не бывают в местах постоянной дислокации — мы с ними в полях, десантники на прыжках — мы с ними на борту самолета, у них плотный график и занятия — и мы стараемся идти в унисон", — рассказал главный священник ВДВ отец Михаил Васильев.

Сейчас на территории военных городков, принадлежащих ВДВ, действуют десять православных храмов, в которых служат восемь священников. В Ульяновском соединении ВДВ также функционирует молельная комната для военнослужащих-мусульман.

Правда. РУ