В Екатеринбурге на выставке представлены личные вещи Великих князей

К 400-летию Дома Романовых в Екатеринбурге сегодня открылась выставка, на которой впервые на Урале представлены личные вещи Великих князей Сергея Александровича и Константина Константиновича Романовых. Как сообщает ИТАР-ТАСС ссылаясь на пресс-секретаря Екатеринбургской епархии Светлану Ладину, открытие выставки совпало с датой, когда Земский собор обратился с просьбой к Михаилу Федоровичу Романову взойти на царский престол.

«Михаил Федорович понимал всю ответственность, которая ложится на его плечи. Тогда российское государство было разорено. И собирать по крупицам державу было непросто. Но Михаил Федорович и его потомки справились с этой, казалось непосильной задачей, и Российское государство обрело мощь и силу», - рассказала Ладина, отметив, что открывшаяся в Екатеринбурге выставка посвящена этому становлению.

В ее экспозицию вошли личные вещи Великих Князей, которые впервые экспонируются на Урале.

Так, например, посетители выставки смогут увидеть одежду Великого Князя Сергея Александровича Романова, когда на него было совершено покушение. В частности, обугленный от взрыва самодельной бомбы сапог и иконку Серафима Саровского, которую клали в гроб Великому князю. Кроме того, в экспозиции представлен шарфик Великого Князя Константина Константиновича Романова. Также в экспозицию вошел подлинный фотоальбом семьи Романовых.

По словам доктора исторических наук, консультанта директора Российского института стратегических исследований при администрации президента РФ Александра Боханова, Екатеринбург – святая земля, которая связана со слезами и кровью пролитыми царской семьей. «Поэтому важно, чтобы такие выставки проходили именно в этом уральском городе», - отметил Боханов.

«Как все циклично в Династии Романовых. Она начиналась с агнца Божьего Михаила Федоровича. Ему было всего 16 лет, когда Земский совет предложил взойти на царский престол. За несколько лет до этого в молитвах святому митрополиту Гермогену было явлено, что именно Михаил Федорович должен возглавить российское государство. Гермоген не объяснил, как пришло ему это явление, как он его почувствовал. Но он был точно уверен в том, что этот агнец Божий поднимет Великую Русь с колен, - отметил Боханов. – На агнце Божьем и закончилась династия Романовых, когда большевиками был убит невинный подросток Цесаревич Алексей. Екатеринбург – этот тот город, где российский народ может обратиться к своим корням. Прочувствовать связь времен и поколений. И сделать он это может, в том числе, и через выставки, которые открываются в этом городе и посвящены великому роду Романовых».