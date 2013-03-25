В Иерусалиме появится музей истории Христианства

Музей «Terra Sancta Museum», который появится Иерусалиме на Via Dolorosa в 2015 г., расскажет о корнях Христианства и современной религиозной жизни в Святой Земле. Об этом сообщил в интервью Радио «Ватикан» францисканский кустод Святой Земли Пьер-Баттиста Пиццабалла, который является одним из координаторов проекта.

По мнению организаторов музея, в связи с ослаблением Христианства на европейском континенте возникла необходимость задуматься о его истоках.

В музей приглашаются люди разных вероисповеданий. Факты истории будут поданы в «позитивном ключе, без провокаций», в т. ч. история Израиля, с расчетом на то, что музей станет местом встречи для представителей разных религий, пояснил Пиццабалла.

Что касается самого музейного комплекса, он располагается на площади 2 тыс. кв. м и содержит предметы археологических раскопок, исторические артефакты, мультимедиа. В начале Via Dolorosa будет представлена аудио-визуальная часть об истории пути Христа на Голгофу и храма Гроба Господня.

Музей также расскажет об истории францисканской кустодии Святой Земли со времени Крестовых походов до современности.

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