В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная династии Романовых

В Екатеринбурге 27 марта откроется выставка «Подвиг служения России Царской Династии Романовых», приуроченная к 400-летию воцарения Михаила Федоровича Романова.

Выставка откроется на «Патриаршем подворье» в день празднования Феодоровской иконы Божией Матери и продлится с марта по июль 2013 года.

В рамках выставки можно соприкоснуться с малоизвестными страницами истории Отечества, узнать правду о последнем русском Государе и его масштабной деятельности.

Одним из партнеров выставки стал музей Новоспасского ставропигиального монастыря, который предоставил вещи, принадлежавшие Великому князю Сергею Александровичу Романову – сыну Александра II, супругу преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. Они составляют часть коллекции монастырского музея.

Также на выставке можно будет увидеть документы, фотографии из государственных архивов, уникальные предметы из частных коллекций, редкие книги, известный «златоустовский» фотоальбом Императора Николая II.

Откроет выставку Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На открытии выступит ведущий сотрудник Российской Академии наук, Российского института стратегических исследований, доктор исторических наук Боханов Александр Николаевич. Всех посетителей выставки будут встречать участники клубы исторической реконструкции «Соболиный камень» в костюмах эпохи первого Царя Династии Романовых.

Правмир