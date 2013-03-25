В Минске прошла международная конференция «Человек и религия»

14 по 16 марта 2013 в Минске, в Институте теологии БГУ, прошла международная научная конференция «Человек и религия», в которой приняли участие около 100 учёных из пяти стран СНГ и Европы. 2.jpg

Конференция стала третьей по счету в регулярной серии с двухгодичным интервалом, заложенной в 2009 году (конференция «Религиоведение на постсоветском пространстве») и продолженной в 2011 («Религия и текст: от практики к теории») по инициативе молодых исследователей из России, Украины и Беларуси. Дисциплинарным полем конференций является религиоведение.

По итогам первых конференций Минск был признан географически оптимальной площадкой коммуникации исследователей религии из Европы и Азии и закреплен как постоянное место проведения указанной серии.

Соорганизаторами третьей конференции выступили:

- кафедра религиоведения Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета;

- кафедра философии культуры факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета;

- Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла (Беларусь);

- Молодежная ассоциация религиоведов (Украина);

- Московское религиоведческое общество (Россия);

- Редакция журнала «Религиоведческие исследования» (Россия);

- АНО «Независимый научно-исследовательский центр» (Волгоград, Россия).

Третья минская религиоведческая конференция формировалась на основе конкурсного рецензирования текстов докладов и имела целью создать поле эффективного научного общения для нескольких десятков специалистов.

По итогам каждой минской конференции издается сборник материалов. В связи с этим, минские конференции не предполагают (и это особенность серии) заочного участия, т.е. публикация доклада является результатом обязательного личного представления его аудитории и обсуждения.

Широкая тематика, задаваемая названием каждой минской конференции (начиная со второй), структурируется конкретными дисциплинарными подходами, сложившимися в мировом исследовании религии (история религии, социология религии, психология религии, антропология религии, культурология религии, феноменология религии, т.д.). С помощью этих подходов задаются основные направления работы конференции. В конференции 2013 («Человек и религия») по результатам рецензирования присланных текстов перечень направлений был расширен за счет включения философии религии.

Для участия в конференции 2013 года было подано около 140 заявок. В результате конкурсного рецензирования было отобрано чуть больше 100. Поскольку общий уровень поданных текстов был достаточно высоким, отбор проходил в основном по признаку соответствия содержания докладов религиоведческой проблематике.

Третью минскую конференцию отличал не только хороший уровень докладов, но и высокий академический статус участников и понимание ими дисциплинарной специфики религиоведения. Можно сказать, что минские конференции способствуют становлению религиоведения как самостоятельной дисциплины социально-гуманитарного знания в постсоветских странах.

В ходе конференции участниками из разных стран была проведена презентация печатных изданий. Параллельно заседаниям были организованы небольшие экскурсии в действующий в Минске (при БЭ РПЦ) центр по вопросам новых религиозных движений.

По отзывам участников, третья минская конференция стала одним из заметных научных религиоведческих мероприятий последних лет в странах СНГ.

Четвертая минская религиоведческая конференция (научная, международная) – «Религия и повседневность» – состоится в марте 2015 года (IV МРК 2015).

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