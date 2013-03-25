В РПЦ не поняли как женатый Охлобыстин мог принять целибат

Публичные заявления временно запрещенного в служении православного священника и актера Ивана Охлобыстина о принятии целибата и полном воздержании от супружеских отношений вызвали недоумение у представителей Русской Православной Церкви: в управлении делами Московской патриархии заявили, что "принять целибат" женатый священник не может, а в учебном комитете РПЦ не поняли, зачем афишировать интимные отношения супругов.

Ранее Охлобыстин написал в своем микроблоге в Twitter о том, что "принял целибат". Пост вызвал шквал вопросов от пользователей интернета, которые не понимали, как можно принять целибат, находясь в законном браке. Сам Охлобыстин пояснял, что с женой они решили "взять на себя обет брато-сестринских отношений". Позже Охлобыстин удалил все твиты, в которых упоминалось о "целибате". С самим Охлобыстиным РИА Новости связаться не удалось.

Первый зампредседателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, комментируя высказывания Охлобыстина о намерении "принять целибат", сообщил, что жизнь верующих супругов "как брат с сестрой" возможна на определенном этапе в их духовной жизни, однако подобные вещи не принято афишировать. "Я не буду говорить по поводу отца Иоанна, ибо, думаю, в целом неправильно комментировать одному клирику публичные высказывания другого клирика — единственное, что мне представляется, что если такие или другие подобные решения принимаются, то нет никакой необходимости сообщать об этом вселенной. И если это перед Богом, а не для пиара, то непонятно, зачем мы теперь об этом беседуем", — сказал Козлов.

В свою очередь, замуправделами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов) пояснил РИА Новости, что по канонам РПЦ женатый человек с детьми не может стать целибатным священнослужителем. "Насколько мне известно, запрещенный священник Иоанн Охлобыстин женатый человек, и у него немало детей. Поэтому стать целибатом он не может никак, даже при своем большом желании. Это невозможно", — сказал он.

Тутунов пояснил, что целибатным становится священнослужитель, который не принимал монашеский постриг и на момент своего рукоположения не состоял в браке. Специального обета безбрачия такие священнослужители не дают, так как по канонам РПЦ человек после принятия священного сана вступать в брак не может. Он отметил, что в Русской Православной Церкви монашеский постриг для людей с несовершеннолетними детьми недопустим.

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