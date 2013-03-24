Глава кипрской церкви высказался за выход из еврозоны
11:00, 24 марта 2013Общество
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Условия ЕС обременительны
Накануне запланированного на сегодня финального раунда переговоров между правительством Кипра и Еврокомиссией предстоятель кипрской православной церкви Хризостом II высказался за выход из еврозоны, передает Би-би-си.
По мнению архиепископа, выдвигаемые ЕС условия оказания финансовой помощи обременительны для экономики и жителей острова.
Он повторил сделанное ранее властям предложение кипрской православной церкви взять кредиты под залог ее имущества.
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