Глава кипрской церкви высказался за выход из еврозоны

Накануне запланированного на сегодня финального раунда переговоров между правительством Кипра и Еврокомиссией предстоятель кипрской православной церкви Хризостом II высказался за выход из еврозоны, передает Би-би-си.

По мнению архиепископа, выдвигаемые ЕС условия оказания финансовой помощи обременительны для экономики и жителей острова.

Он повторил сделанное ранее властям предложение кипрской православной церкви взять кредиты под залог ее имущества.