В Тунисе издана фетва: феминистку из Femen приговорили к казни

В Тунисе исламский лидер выпустил фетву против молодой феминистки из организации Femen, в которой приговорил ее к смерти за фото топлес на страничке в Facebook.

Как сообщает NEWSru, 19-летняя студентка Амина Тайлер на прошлой неделе опубликовала в соцсети фотографию, на которой была изображена полуобнаженной с написанными на теле словами: "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь".

Мусульманский лидер в своей фетве заявил, что за этот поступок Амину следует выпороть, а затем забить камнями насмерть.

Фетва в отношении А.Тайлер является не просто порицанием ее поведения. В современном Тунисе, где религиозный фундаментализм часто оборачивается вспышками насилия, это может стать причиной гибели девушки.

А.Тайлер принадлежит к тунисской ячейке скандального движения Femen.

Как рассказала сама Амина, в июле 2012 года она прочитала в интернете о деятельности Femen и решила примкнуть к движению. "Я впервые увидела женщин, которые не просто позируют обнаженными на камеру, а выражают свой протест и предъявляют требования. Я связалась с ними и даже говорила несколько раз по Skype", - сказала девушка.

В итоге 26 февраля 2013 года она отправила на почту организации свою первую фотографию. Эта фотография и послание Амины были размещены на странице движения, а она создала страничку Femen Tunisie. На страничке стали появляться фото и других тунисских девушек топлес.

Некий хакер-салафит, назвавшийся аль-Аангур, взломал страничку тунисского подразделения Femen с этими фотографиями, написав: "Благодаря Богу мы взломали эту аморальную страницу. Если Господу будет угодно, эти мерзости исчезнут из Туниса". Вместо фотографий хакер разместил несколько видео с цитатами из Корана, а также фото и высказываниями религиозного содержания. Но на данный момент страница уже восстановлена.

Пресс-служба Femen после сообщений о выходе фетвы высказала озабоченность судьбой девушки. "После появления угроз активистки Femen попытались связаться с Аминой по телефону, но ее телефон отключен. Femen волнуется за жизнь и безопасность молодой тунисской активистки Амины", - говорится в сообщении организации.