«Укрпочта» призывает молодежь написать письма ветеранам войны

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» накануне 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне призывает молодых людей написать письма ветеранам войны.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УГППС «Укрпочта», предприятие инициирует всеукраинское движение в поддержку военного поколения, в рамках которого организует встречи молодежи с ветеранами войны, а также конкурс «Напиши письмо ветерану»: от руки – значит от сердца.

В рамках акции, которая будет длиться с 20 марта до 25 апреля 2013 года, «Укрпочта» приглашает небезразличных молодых людей написать письма ветеранам войны. Молодые люди, чьи письма больше всего взволнуют, растрогают, поразят и увлекут читателей, будут награждены за участие в акции. Лучшие письма благодарности будут опубликованы на страницах газеты «Почтовый вестник» и национальных СМИ.

Письма можно направлять по адресу: редакция газеты «Почтовый вестник», ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001.

