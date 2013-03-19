Православная Церковь празднует обретение Честного креста и гвоздей

Церковь празднует обретение Честного креста и гвоздей равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме.

Первой заслугой царицы Елены было то, что она расположила своего сына Константина к христианской вере в то время, когда другие юноши благородного вхождения воспитывались в языческом духе и презирали христианство. Второй — воздвижение Креста Господня.

С целью найти Крест Господень царица Елена в 326 г. отправилась в Иерусалим. Ей указали, что Крест Господень зарыт в землю на месте, где язычники воздвигли храм в честь Венеры. Когда по приказанию Елены сломали здание и стали рыть землю, то нашли три креста и около них дощечку с надписью: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».

Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, то умерший воскрес, таким образом узнали крест Спасителя.

Когда люди узнали о чуде, то все захотели увидеть святой Крест. Тогда патриарх Иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и поставили (воздвигли) крест. Народ, видя крест Господень, молился со словами: «Господи помилуй!»

Во время царствования Константина было восстановлено прежнее название города Иерусалима вместо нового, Юлия Капитолина, данного ему при императоре Адриане (117-138 гг.).

Царица Елена построила несколько храмов в Святой Земле: на Голгофе храм Воскресения (и Гроба) Господня, где ежегодно в пасхальную ночь сходит благодатный огонь; на Елеонской горе (где Господь вознесся на Небо); в Вифлееме (где Господь родился по плоти) и в Хевроне у Мамврийского дуба (где Бог явился Аврааму).

Правмир