Больше всего среди социальных институтов украинцы доверяют церкви

Больше всего украинцы среди социальных институтов доверяют церкви - 63,8% соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Согласно результатам опроса, обнародованным в понедельник, на втором месте по уровню доверия среди украинцев - СМИ, им доверяют 61,9% опрошенных украинцев, судам - 22,4% респондентов, политическим партиям – 20,5%, коммерческим банкам – 17,3%.

Кроме того, 62,9% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, 18,1% - в правильном (в декабре 2012 году таких было 55,5% и 21,5% соответственно).

По сравнению с декабрем 2012 года уровень полной поддержки деятельности Верховной Рады Украины существенно не изменился, в то время, как процент тех, кто такую деятельность не поддерживает, возрос с 47,1% до 54,9%.

Также возрос процент тех, кто не поддерживает деятельность правительства (с 47,6% до 52,4%), процент тех, кто полностью поддерживает деятельность Кабмина, возросла с 5,9% до 8%.

32,7% готовы участвовать в акциях протеста

Отвечая на вопрос о готовности участвовать в акциях протеста, 32,7% респондентов отметили, что допускают свое участие в санкционированных митингах и демонстрациях, 16,9% - в забастовках, 16,7% - в несанкционированных митингах и демонстрациях, 13,4% - в бойкоте решений органов власти, 9% - в блокировании движения, 4,3% - в уличных беспорядках, 4% - в создании независимых от власти вооруженных формированиях.

Самыми частыми причинами участия в акциях протеста респонденты называют "значительное повышение цен на самое необходимое" (34,4%), "невыплату зарплат" (29%), "протест против массового сокращения рабочих мест" (24,5%), протест против произвола местных властей (23,3%), "низкий уровень зарплаты" (22,6%), "защита прав людей, чьи права были нарушены" (20,9%).

Опрос проводился 1-6 марта 2013 года во всех регионах Украины. Было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет в 132 населенных пунктах. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщалось, согласно этому же опросу, 56,4% опрошенных не поддерживают деятельность Президента, полностью поддерживают деятельность Януковича 14%, частично поддерживают - 26,1%, вообще не знают такого государственного деятеля - 0,5%.

Корреспондент

