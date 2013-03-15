Представлены новые сведения о жизни и смерти Иисуса

Новые сведения о жизни и смерти Иисуса представлены в книге голландского исследователя Рулофа ван ден Брука "Псевдо-Кирилл Иерусалимский: о жизни и страстях Христа". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на интернет-версию газеты Daily Mail.

Голландский писатель перевел документ, в котором содержится множество уникальных подробностей жизни Спасителя. Так, например, автор манускрипта утверждает, что Христос был схвачен во вторник, а не в четверг. А перед пятничным распятием он даже ел в доме Понтия Пилата, римского прокуратора /наместника/ Иудеи конца 20-х - начала 30-х гг. н. э., который готов был пожертвовать своим сыном, ради сохранения жизни Иисусу. Но последний отклонил это предложение и благословил на прощание Пилата и весь его дом. Приводится и перевод теплого разговора Спасителя с прокуратором, чей образ становится положительным. Это объясняет, почему в Коптской и Эфиопской церквях Понтий Пилат причислен к лику святых.

Автор раскрывает никогда ранее не упоминавшиеся способности Спасителя к перевоплощению. В доказательство приводятся слова Иуды: "Как же мы его поймаем, ведь он никогда не бывает в одном обличии. Он может обернуться краснокожим или белым, темнокожим или мулатом, он может выглядеть как аскет, стать молодым или старым". В рукописи упоминается, что Иисус мог стать даже невидимым.

Книга Рулофа ван ден Брука только что вышла в свет, ее можно приобрести на сайте издательского дома "Брилл" / Brill/ за 140 долларов. / Под текстом рукописи стоит имя Кирилла Иерусалимского, но он жил в четвертом веке, поэтому ван ден Брук сомневается в том, что автор подписался своим настоящим именем, а скорее заимствовал имя святого.

Манускрипт хранился в коптском монастыре Святого Михаила в Ливийской пустыне в Египте до 1910 года, а сейчас находится в научной библиотеке Моргана в Нью-Йорке. Любой желающий может увидеть оригинальный текст на экспозиции "Сокровища из подвала" в музее до 5 мая.

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