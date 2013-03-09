Состоялась мировая премьера исторического фильма «Библия»

3 марта на телеканале History состоялась всемирная премьера 10-тичасового исторического фильма «Библия» от продюсеров телесериала «Прикосновение ангела». По сообщениям рейтинговых агентств канала, активная аудитория зрителей фильма составила 14,8 миллионов зрителей.

Фильм снят известными продюсером Марком Бернеттом и американской актрисой и продюсером, его супругой Ромой Доуни.

Исполнительным продюсером выступил Ричард Бедсер, автор исторического фильма «Геттисберг», получившего четыре премии «Эмми».

Работа над фильмом «Библия» велась в течение последних двух лет. Масштабное драматическое изложение «Библии» ставит своей целью донести «Библейские повествования» до нового поколения искушенных зрителей захватывающим образом.

«Мы с супругой до сих пор ежегодно смотрим старую классику – фильм «10-ть заповедей» Сесиля Блаунта де Милль, – поделился Бернетт, – но трое наших подростков считают данный фильм явно устаревшим. Я изначально осознавал, насколько большим является данный проект, и молился об этом, с того момента, как я начал думать о его реализации, я ни на секунду не сомневался в том, что именно я должен это сделать».

Бюджет фильма составил $22 миллиона долларов США, но благодаря самоотверженной работе и вере руководства фильма и актеров, по словам Марка Бернетта, на экраны вышел фильм ценой в $100 миллионов долларов, пишет Седмица.Ru.

«Мы хотели, чтобы фильм выглядел, звучал и ощущался, как высокобюджетная лента ценой в $100 миллионов, – заявил продюсер Бернетт, – фильм с самодельными сандалиями и осленком нас явно не устраивал».

Сюжет фильма покрывает собой 10 ключевых библейских повествований, начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровение. Для соблюдения точности изложения, к экранизации было привлечено более 40-ка известных экспертов, богословов и ученых.

Одним из таких консультантов является Джонатан Бок, президент кампании Grace Hill Media, занимающейся продвижением фильмов в американский видеопрокат. С подачи его кампании в прокате появились фильмы «Невидимая сторона» и «Властелин колец».

«Некоторые люди рассматривают рынок религиозной аудитории только в качестве источника наживы, – делится Бок, – но энтузиазм Марка и Ромы, проявленный по отношению к этому фильму, был абсолютно искренним. Их беспокоила суть истории, и они хотели передать ее так, как никогда ранее».

Художественный фильм «Библия» снят на профессиональном уровне с использованием масштабных декораций, привлечением профессиональных актеров и иллюстрированием при помощи современных спецэффектов.

«Мы добились потрясающих визуальных эффектов, в частности, в части про Моисея и истории с разделением Красного Моря... не менее реалистичным выглядит и сюжет, когда Иисус идет по воде. У нас прекрасный актерский состав. Мы, бесспорно, постарались сделать шедевр», – комментирует Бернетт.

«История содержит наследие, укорененное в важных событиях, соединяющих всех нас вместе, – заявила Нэнси Дубук, президент телевизионной сети «A&E».- Нет никаких сомнений в том, что Библия является одной из наиболее значимых и популярных книг в мире. Содержащиеся в ней невероятные и мощные повествования, навсегда изменили ход истории и повлияли на религию всего мира. Мы ценим наше сотрудничество с продюсерами Марком и Ромой, оживившими страницы Библии на экранах нового поколения зрителей, и надеемся, что эти «библейские повествования» окажут свое влияние на последующие поколения».

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