Туринскую Плащаницу впервые за 40 лет покажут по телевидению
09:12, 09 марта 2013Общество
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До этого показывали в 1973 году
31 марта 2013 года, впервые за последние 40 лет, по телевидению покажут знаменитую христианскую святыню - Туринскую Плащаницу, сообщает сайт «Седмица.ru».
Отмечается, что данное решение было принято Папой Римским Бенедиктом XVI до отречения от престола.
Христианская святыня будет показана в Святую субботу, во время литургической церемонии, которую проведет архиепископ Чезаре Нозилья.
Церемония показа Плащаницы будет доступна для обозрения во всех странах мира.
В последний раз телевизионный показ Туринской Плащаницы был осуществлен итальянской сетью RAI в 1973 году.
Последний же общественный показ реликвии был в мае 2010 года.
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