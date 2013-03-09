Туринскую Плащаницу впервые за 40 лет покажут по телевидению

31 марта 2013 года, впервые за последние 40 лет, по телевидению покажут знаменитую христианскую святыню - Туринскую Плащаницу, сообщает сайт «Седмица.ru».

Отмечается, что данное решение было принято Папой Римским Бенедиктом XVI до отречения от престола.

Христианская святыня будет показана в Святую субботу, во время литургической церемонии, которую проведет архиепископ Чезаре Нозилья.

Церемония показа Плащаницы будет доступна для обозрения во всех странах мира.

В последний раз телевизионный показ Туринской Плащаницы был осуществлен итальянской сетью RAI в 1973 году.

Последний же общественный показ реликвии был в мае 2010 года.