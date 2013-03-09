В Трускавце появится копия статуи Иисуса Христа из Рио-де-Жанейро

В городе Трускавец, на Гошевской горе, планируют установить скульптуру Иисуса Христа. Данный вопрос на своем заседании рассмотрел Исполнительный комитет Трускавецкого горсовета.

Своим решением комитет рекомендовал горсовету определить территорию под скульптуру, предусмотреть земельный участок.

Инициатор установки статуи, местный житель Игорь Кисак, сообщил, что она будет точной копией известной во всем мире скульптуры Христа в Рио-де-Жанейро. Общая высота скульптуры будет 12 метров: высота фигуры Христа – девять метров, высота постамента – три метра. Установлена она будет также на горе.

По словам инициатора, данную идею он вынашивал несколько лет и за это время заручился поддержкой Церкви и жителей Трускавца. Издали статуя будет напоминать крест. Киcак против того, чтобы деньги на сооружение собирали с ящичками по церквям, дабы потом никто не обвинил инициаторов в мошенничестве.

"Все будет прозрачно. Будет открыт счет, на который будут поступать средства. Наконец, есть физические лица, которые готовы профинансировать определенные виды работ", - сказал он.

Также Кисак надеется, что сооружение статуи Иисуса Христа будет не только трускавецким проектом, но и проектом Львовской области, которая тоже приобщится к финансированию всех работ.

Напомним, в марте 2012г. власти Днепродзержинска планировали летом прошлого года в историческом центре города на месте стадиона Высшего профучилища начать строительство Соборной площади с новым зданием епархиального управления, посреди которого будет установлена скульптурная композиция "Голгофа".

РиСУ