В заповеднике «София Киевская» будет создан детский центр и лекторий

В национальном заповеднике «София Киевская» будет создан детский центр и лекторий.

Об этом в интервью УНИАН сказала директор заповедника Елена Сердюк, отвечая на вопрос, как заповедник будет повышать посещаемость.

«По случаю 1025-летия крещения Киевской Руси коллектив заповедника «София Киевская» начал разрабатывать целый ряд новых научных тем, лекции, экскурсии и планирует большой выставочный проект, который откроется летом. Кроме этого, очень важной для нас является работа с детьми, с подростками», - отметила Е.Сердюк.

Она сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос о создании детского центра, а также лектория для детей и молодежи. Директор заповедника выразила надежду, что центр будет открыт уже в этом году. В заведении для детей будут проводиться занятия, уроки и мастер-классы .

Е.Сердюк считает, что памятники национального заповедника «София Киевская» являются сложными объектами, понимание которых требует разнообразных знаний, таким образом заповедник будет готовить себе будущего зрителя.

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